Когда Россия потеряет контроль над Донбассом, – мнение

Если на всей линии разграничения на Донбассе состоится разведение сил и средств, влияние России на Украину с помощью вооруженного конфликта будет равно нулю, однако это не решит проблему в целом. Такое мнение высказал колумнист Виталий Портников.

«Минские соглашения в их чистом виде приводят к реальной потере Россией контроля над этой территорией. Я больше скажу: даже если никакие Минские соглашения не выполняются, а войска, как говорит президент Путин, на всей линии фронта разводятся, это тоже утрачивает всякий смысл», – считает Портников.

По его мнению, если предположить, что на Донбассе прекращаются обстрелы и перестают гибнуть люди, а также исчезнет опасность мобилизации украинской армии, конфликт перейдет в стадию «заморозки», что также невыгодно России в ее планах по восстановлению «империи».

«Для большинства населения [Украины] – нет этой территории и не надо: "Отстаньте от нас, что вам еще нужно, чтоб вы от нас отстали?". Это русскому человеку непонятно, ему непонятны некоторые мотивы [украинцев]... У нас о территориальной целостности говорит государство, а народ в массе своей, и это вся социология показывает, говорит о прекращении войны», – отмечает эксперт.

«Поэтому если Владимир Путин добьется полного разведения сил и прекращения огня на всей линии соприкосновения, влияние России на Украину с точки зрения Донбасса будет равно нулю. Но вместе с тем возникнет непреодолимое препятствие для улучшения украинско-российских отношений в виде оккупации украинских территорий. С одной стороны – влияние будет нулевым, а с другой стороны – любой человек, который захочет выйти и сказать: "Мы ж теперь братья и должны дружить с Россией!", – его сразу остановят крики: "А что же с Донбассом, а с Крымом? За что наши люди гибли, почему они не отдают нам землю, если они нам братья? Пусть отдадут!"», – добавил Портников.

Он также убежден, что президент России Владимир Путин не даст Украине выполнить Минские соглашения, поскольку Кремль не заинтересован в возвращении Донбасса под украинский контроль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV