На Донетчине выявили канал контрабанды строительной техники из стран Евросоюза

На Донетчине выявлен канал поставки контрабандной строительной техники известных мировых брендов и запчастей к ней из стран Евросоюза с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, 19 ноября в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины были проведены обыски в офисных помещениях предприятия-импортера техники в г. Киеве, Краматорске и в Дружковке, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и штампы фирм, компьютерная техника и первичная хозяйственная документация.

«По версии следствия, в течение 2016-2019 годов должностные лица компании, зарегистрированной в одной из стран Европейского союза, поставляли в Украину одну часть указанного товара легально, а другую – вне таможенного контроля. Стоимость техники, импортируемой по заниженным ценам, составила более 300 млн грн. Вследствие ее дальнейшей легализации на внутреннем рынке с использованием подконтрольных фиктивных фирм государству нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в размере более 6 млн грн», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.