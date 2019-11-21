Перемещение «гумконвоя» из РФ происходило с грубыми нарушениями законодательства, – ГПСУ

Перемещение «гумконвоя» из РФ через украинскую границу сегодня, 21 ноября, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 5:00 до 5:45 21 ноября через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в Украину проследовало 2 колонны в составе 23 автомобилей.

«В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%», – отметили в пограничном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Луганск снова прибыл «гумконвой» из РФ, также сегодня «гумконвой» прибыл в Донецк.

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября, затем РФ прислала «гумконвой» 31 октября.

14 ноября Россия доставила очередной «гуманитарный конвой» на неподконтрольную часть Донбасса.

Напомним, политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что содержимое грузовиков, прибывающих из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса в составе российских «гуманитарных конвоев», остается неизвестным.