Дело Штепы: Обвинение ходатайствует о домашнем аресте

Орджоникидзевский райсуд продлил подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Она прибыла на заседание вместе с двумя адвокатами. Об этом сообщает «UA:Харьков».

Прокурор по делу Ирина Кадигроб в начале заседания зачитала несколько ходатайств. Она просит суд о вызове 10 свидетелей и избрании для Нели Штепы меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Меня все это достало. Я не виновата», – отреагировала на это Штепа.

Подсудимая просит перенести подготовительное заседание и не начинать рассмотрение дела по существу. Говорит, что время нужно, чтобы подробнее ознакомиться с ходатайствами прокурора. Для этого, по словам защитника Штепы, им нужно 3 недели.

Судья удовлетворил просьбу защиты. Следующие заседания назначены на 18 и 19 декабря.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».