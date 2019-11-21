В Фонде соцстраха созывают срочное заседание правления из-за выплат больничных и декретных

Глава Фонда социального страхования Украины Владимир Саенко в связи с ситуацией с финансированием выплат больничных и декретных срочно созывает внеочередное заседание правления фонда на 26 ноября. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

«20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом фонда», – говорится в сообщении.

«Для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет фонда на 2019 год. Министерство социальной политики, как орган государственного надзора за фондом, по согласованию с Министерством финансов должно представить проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабинета министров Украины. Сразу после их принятия выплаты будут восстановлены», – заявили в Фонде соцстраха.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины заявили, что на 20 ноября остатки на счете Фонда социального страхования составляли 429,4 млн грн, чего достаточно для осуществления необходимых текущих выплат. В министерстве отметили, что соцвыплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением суда был восстановлен в должности руководителя Фонда социального страхования.