Стало известно, когда возобновят выплаты больничных и декретных

Руководитель исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков сегодня, 21 ноября, подписал документы для полного восстановления всех соцвыплат. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

«Есть буква закона, и есть дух закона. По букве закона фонд не имеет права с 20 ноября перечислять средства на материальное обеспечение, хотя деньги на счетах у нас есть. Вчера весь день фонд не финансировал ни больничные, ни декретные», – сказал Баженков.

«Утром я собрал в фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без представления Минсоц на Кабмин изменений в бюджет нет. Поэтому я вынужден нарушить финдисциплину и следовать именно духу закона – сегодня я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты. На 26 ноября председатель правления Фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации», – заявил глава исполнительной дирекции Фонда соцстрахования.

В ведомстве проинформировали, что с 1 января по 19 ноября 2019 года Фонд соцстрахования профинансировал 12 млрд 499 млн грн материального обеспечения. В частности, 19 ноября фондом было перечислено по этому направлению 129 млн грн.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины заявили, что на 20 ноября остатки на счете Фонда социального страхования составляли 429,4 млн грн, чего достаточно для осуществления необходимых текущих выплат. В министерстве утверждают, что соцвыплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением суда был восстановлен в должности руководителя Фонда социального страхования.