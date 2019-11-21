На Донетчине за попытку повесить собаку будут судить мужчину

Житель поселка Карповка (Славянский р-н, Донецкая обл.) пытался повесить собаку. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«В полицию обратилась 57-летняя женщина с сообщением о том, что на соседнем дворе 36-летний мужчина жестоко обращается с собакой. Предварительно данное событие квалифицируется по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3-х лет», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство. «С начала года славянские полицейские зарегистрировали 8 фактов жестокого обращения с животными», – сообщили в полиции.