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Песков рассказал, как РФ получает информацию об обстрелах на Донбассе

21.11.19 17:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Российские военные получают информацию о состоянии дел в «Л-ДНР» по специальным каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

Песков ответил на вопрос украинского журналиста, от каких военных президент России Владимир Путин получал информацию о якобы «продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны».

«Российских войск там не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика», – утверждает пресс-секретарь президента РФ.

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