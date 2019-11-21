Песков рассказал, как РФ получает информацию об обстрелах на Донбассе

Российские военные получают информацию о состоянии дел в «Л-ДНР» по специальным каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

Песков ответил на вопрос украинского журналиста, от каких военных президент России Владимир Путин получал информацию о якобы «продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны».

«Российских войск там не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика», – утверждает пресс-секретарь президента РФ.