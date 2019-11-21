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Ситуация в пунктах пропуска днем 21 ноября

21.11.19 14:39
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Виталий: «13:58. Час назад из Горловки на полиции 0, от полиции и до паспортного забито. Начиная с середины слева автобусы и бусы в два ряда. В Горловку на паспортном простоял три часа. "Нулевой" украинский в Украину, людских машин мало, перевозов валом»

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Андрей: «12:52. Курахово в Донецк – 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Марина: «10:36. Еленовка: на выезд около 100 машин, движения нет»;
  • Наталия: «13:41. Еленовка из Донецка, слабое движение».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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