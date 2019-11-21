Нормандская встреча: Эксперты рассказали, пойдет ли Киев на уступки Москве

На встрече в Нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять вопрос о проведении местных выборов и перспективы достижения настоящего прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон. Однако, по мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований «Пента», политолога Александра Леонова, Украина оказалась в невыгодной ситуации. Угроза того, что Киев может принять условия Москвы, очень высока, передает «Слово і Діло».

Так, Леонов обратил внимание, что встреча в «нормандской формате» запланирована за несколько дней раньше до того, как должны продлить санкции против Российской Федерации, а именно 12 декабря. Эксперт отметил, что все чаще появляется информация в СМИ, что санкции будут смягчены.

Политолог не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки российскому лидеру Владимиру Путину. «Во-первых, если раньше Нормандский формат был по принципу "три против одного", то есть Украина, Франция, Германия против РФ, то сейчас – Франция, Германия и РФ против Украины. Во-вторых, для того, чтобы Нормандская встреча состоялась, украинские войска отступили от линии фронта, несмотря на то, что происходят обстрелы. При этом ОБСЕ фиксирует не отвод боевиков, а появление новых укреплений. Украина отступила и фактически начала демонтаж. Значит, заявления о возвращении ВСУ на исходные позиции ложные», – прокомментировал Леонов.

По мнению эксперта, создается впечатление, что Россия дожала Украину. Он отметил, что РФ уже потребовала, чтобы итоговый документ был заранее согласован, на что согласилась Украина.

Политолог также предположил, что следующим шагом по Донбассу будет принятие закона об особом статусе, выборы со всеми последствиями.

При этом, подчеркнул Леонов, в Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что законопроект об особом статусе Донбасса готовы согласовывать с представителями «Л-ДНР». «Все эти вещи говорят о том, что Украина принимает условия РФ», – считает эксперт.

По его мнению, встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным может быть «бонусом» после того, как Украина согласует российские условия.

В свою очередь, политолог Владимир Золотарев, наоборот, убежден, что не стоит ожидать, что Путин и Зеленский что-то решат для окончания войны и установления мира, поскольку у них диаметрально противоположные интересы.

«Ни один президент в здравом уме не будет ничего сдавать РФ. Это значит самому выбить стул из-под себя», – акцентировал Владимир Золотарев.

Он убежден, что не стоит переоценивать переговоры.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции и эту информацию позже подтвердили в Кремле.