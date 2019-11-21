«Спасала» сына: Жительница Рубежного отдала аферистам 2 тыс. долларов

Жительница Рубежного (Луганская обл.) отдала неизвестному мужчине 2 тыс. долл., чтобы «спасти сына от бедствия». Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Уточняется, что мошенники действовали по известной схеме – позвонили женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в аварию, и чтобы решить проблему, нужны деньги.

Жительница Рубежного, не раздумывая, передала 2 тыс. долл. неизвестному мужчине, который пришел к ней домой за деньгами. После этого она позвонила своему сыну и узнала о том, что с ним ничего не случилось и деньги ему не нужны. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия с целью установления мошенника», – говорится в сообщении.

Полицейские напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность, не доверять любым телефонным звонкам от неизвестных людей. «Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия», – добавили в полиции.