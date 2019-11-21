В Украине детям войны хотят вернуть право на бесплатный проезд

В Украине детям, пострадавшим от военных действий, хотят вернуть право на бесплатный проезд. Соответствующий законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав и государственных гарантий детей войны, военных конфликтов, антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, передает «ЛІГА. Закон».

Так, 13 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона № 2430, которым предлагается возобновить государственные социальные гарантии и их размер, гарантированный уровень доходов детей войны, военных конфликтов, АТО.

Граждан соответствующих категорий предлагается обеспечить бесплатным проездом всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.

Кроме того, законопроектом предлагается повышение на 30% минимальной пенсии по возрасту, пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии. Эти изменения предлагают внести в Закон «О социальной защите детей войны».

Следует напомнить, что сейчас детям войны предоставляются такие льготы: