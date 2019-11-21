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В Украине детям войны хотят вернуть право на бесплатный проезд

21.11.19 19:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине детям, пострадавшим от военных действий, хотят вернуть право на бесплатный проезд. Соответствующий законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав и государственных гарантий детей войны, военных конфликтов, антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, передает «ЛІГА. Закон».

Так, 13 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона № 2430, которым предлагается возобновить государственные социальные гарантии и их размер, гарантированный уровень доходов детей войны, военных конфликтов, АТО.

Граждан соответствующих категорий предлагается обеспечить бесплатным проездом всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.

Кроме того, законопроектом предлагается повышение на 30% минимальной пенсии по возрасту, пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии. Эти изменения предлагают внести в Закон «О социальной защите детей войны».

Следует напомнить, что сейчас детям войны предоставляются такие льготы:

  • право на приоритетное сохранение работы при сокращении численности или штата работников;
  • использование отпуска в удобное для них время;
  • получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 2 недель в году;
  • выплата помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • право на 25% скидку при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и тому подобное) в пределах средних норм потребления при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином;
  • дети войны, являющиеся лицами с инвалидностью, имеют право на стационарную медицинскую помощь в госпиталях ветеранов войны и в военно-медицинских заведениях здравоохранения (госпиталях). Госпитализация проводится при соответствующих показаниях и наличии свободных мест.

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