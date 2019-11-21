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В Торецке переселенцы из поселка Пивденное получили квартиры (Фото)

21.11.19 18:24
Фото: пресс-служба ВГА Торецка
Фото: пресс-служба ВГА Торецка

На Донетчине переселенцы из поселка Пивденное (до переименования – Чигари) стали обладателями двух квартир в городе Торецке (до переименования – Дзержинск). Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Отмечается, что в городе второй год действует система поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из поселка Пивденное. Благодаря финансовой поддержке Донецкой облгосадминистрации в 2019 году были отремонтированы 3 квартиры.

Вчера, 20 ноября, заместитель руководителя ВГА Сергей Винник и начальник управления ЖКХ Николай Герт вручили ключи от двух квартир переселенцам, утратившим собственное жилье в результате боевых действий в поселке Пивденное.

«Данные помещения выделены из фонда повторного заселения города Торецка, в квартирах сделан капитальный ремонт, есть необходимое сантехническое и бытовое оборудование», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом с 2018 года уже 11 семей из Южного получили жилье в Торецке.

Фото: пресс-служба ВГА Торецка

Переселенцу

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