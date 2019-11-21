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В Мариуполе наградили личный состав отряда морской охраны (Фото)

21.11.19 15:36
Фото: Facebook / Павел Кириленко
Фото: Facebook / Павел Кириленко

В Мариуполе наградили личный состав отряда морской охраны. Об этом сегодня, 21 ноября, на своей странице в Facebook сообщил сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Награды личному составу Мариупольского отряда морской охраны вручил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в Мариуполе. Во время рабочей поездки в Донецкую область глава парламента пообщался с военными и журналистами, ознакомился с работой местных предприятий», – написал Кириленко.

«Дмитрий Разумков отметил, что усилия всех ветвей украинской власти направлены на восстановление мирной жизни и развитие экономики Украины», – добавил губернатор Донетчины.

Фото: Facebook / Павел Кириленко

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