Доступные лекарства: В Украине программой воспользовались более 1,6 млн человек

В Украине, в том числе на Донбассе, программой «Доступные лекарства» воспользовались уже более 1,6 млн пациентов. Среди них 950 тыс. 216 человек в возрасте старше 65 лет, которые ежемесячно экономят 10% своего дохода благодаря программе. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-центр Национальной службы здоровья Украины.

По данным НСЗУ, наибольший процент пользователей программы именно среди тех, кто нуждается в финансовой защите. «1 700 пациентов – пользователей программы "Доступные лекарства" – это дети до 5 лет, 5 584 – дети от 6 до 17 лет. Относительно людей в возрасте от 40 до 64 лет, то программой воспользовались 617 876 пациентов; в возрасте 18 – 39 лет – 30 025 пациентов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди в возрасте старше 65 лет, которые получают минимальную пенсию, в среднем ежемесячно экономят 10% своего дохода.

В НСЗУ напомнили, что обновленную программу реимбурсации Национальная служба здоровья администрирует с 1 апреля 2019 года. Рецепт в рамках программы стал исключительно электронным. Приобрести лекарства по е-рецепту можно в любой аптеке, которая принимает участие в программе. По состоянию на 21 ноября в Украине более 7 700 таких аптек.