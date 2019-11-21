В «Л-ДНР»: Участники НВФ ночью скрытно перемещают вооружение на новые позиции

На неподконтрольной Украине территории Донбасса в темное время суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) перемещают на новые позиции вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. Об этом сегодня, 21 ноября, во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ», – говорится в сообщении.

В частности, уточнил Праута, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

Кроме того, в темное время суток скрытно перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. При этом, в оставленных окопах НВФ размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по ее отводу.

«Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил», – добавил Праута.