Суд обязал правительство Украины пересмотреть размер прожиточного минимума

В Украине Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год. Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированного набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг», – сказано в сообщении.

Отмечается, что суд также признал противоправными действия правительства по разработке и одобрении проекта Закона Украины «О Государственном бюджете на 2019 год», его подачу в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной административный суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями Законов Украины «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях».

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн.