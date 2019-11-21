Полезные советы: Как можно экономить электричество в холода (Инфографика)

С приближением зимы жители Донбасса чаще используют обогреватели, кондиционеры, а также, раньше включают свет. Простые правила на каждый день о том, как и на сколько можно экономить электроэнергию, подготовил в инфографике «Укринформ».
С приближением зимы жители Донбасса чаще используют обогреватели, кондиционеры, а также, раньше включают свет. Простые правила на каждый день о том, как и на сколько можно экономить электроэнергию, подготовил в инфографике «Укринформ».
Заработал автоматический обмен данными с Минюстом.
Состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников .
В зимнее время жители Донбасса чаще используют электроприборы.
Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается весной 2020 года.
Перед заседанием присылали сообщения.
Мужчина ранее был неоднократно судим.
Это имеет свои плюсы и минусы, пояснил министр Оржель.
На дорогах действуют новые правила.
Электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный, считает министр.
Гончарук заявил, что это было необходимо, чтобы избежать коллапса в ряде городов.
Им оказался 15-летний студент техникума.