Полезные советы: Как можно экономить электричество в холода (Инфографика)

С приближением зимы жители Донбасса чаще используют обогреватели, кондиционеры, а также, раньше включают свет. Простые правила на каждый день о том, как и на сколько можно экономить электроэнергию, подготовил в инфографике «Укринформ».

Инфографика: «Укринформ»