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Полезные советы: Как можно экономить электричество в холода (Инфографика)

21.11.19 23:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С приближением зимы жители Донбасса чаще используют обогреватели, кондиционеры, а также, раньше включают свет. Простые правила на каждый день о том, как и на сколько можно экономить электроэнергию, подготовил в инфографике «Укринформ».

Инфографика: «Укринформ»

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