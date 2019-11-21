На 2,5 млрд грн: В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег

На Донетчине с января по октябрь этого года налоговики выявили схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 2,5 млрд грн. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области.

«Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь–октябрь 2019 года составлено 63 материала с признаками уголовных преступлений, в том числе 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд грн, и 53 материала на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 2,9 млрд грн», – говорится в сообщении.

Так, в ходе проверок были выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и другие.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

«В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов сведения о 57 правонарушениях присоединены к уголовным производствам и 18 материалов учтено в Едином реестре досудебных расследований», – сказано в сообщении.

Также, по информации ГНС, в течение января-октября этого года в рамках уголовных дел, открытых по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, было изъято денежных средств на сумму почти 5 млн грн, возмещен ущерб на сумму 24,4 млн грн, а также, возмещен ущерб до открытия уголовного производства – 189 тыс. грн.