Стригут бабло: В Донецке проверяют рынок «Сокол»

В неподконтрольном украинским властям Донецке в микрорайоне Текстильщик на рынке «Сокол» сегодня, 21 ноября, и 20 ноября, проводились проверки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Рынок "Сокол" проверяют второй день. Проверяющих десятка два, продуктовый ряд наполовину закрыт. Комплексная проверка налоговой, пожарной и санстанции», – пишет автор поста.
Большинство местных жителей в соцсетях связывают проверки с наступающими праздниками:
- Серега: «На лаве трусят, ведь Новый год скоро. 3в1, но не кофе»;
- Елена: «Начинается снова здорова. Что при Ташкенте было, то и сейчас. Когда они нажрутся уже»;
- Наталия: «Они не проверяют, а стригут бабло по поводу и без повода. Деньги взяли и ушли. Все как было, так и осталось»;
- Катя: «И че? Каждый год так»;
- Сергей П.: «Праздники идут»;
- Сергей С.: «Бабло гребут».