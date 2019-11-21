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Стригут бабло: В Донецке проверяют рынок «Сокол»

ДН 21.11.19 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке в микрорайоне Текстильщик на рынке «Сокол» сегодня, 21 ноября, и 20 ноября, проводились проверки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Рынок "Сокол" проверяют второй день. Проверяющих десятка два, продуктовый ряд наполовину закрыт. Комплексная проверка налоговой, пожарной и санстанции», – пишет автор поста.

Большинство местных жителей в соцсетях связывают проверки с наступающими праздниками:

  • Серега: «На лаве трусят, ведь Новый год скоро. 3в1, но не кофе»;
  • Елена: «Начинается снова здорова. Что при Ташкенте было, то и сейчас. Когда они нажрутся уже»;
  • Наталия: «Они не проверяют, а стригут бабло по поводу и без повода. Деньги взяли и ушли. Все как было, так и осталось»;
  • Катя: «И че? Каждый год так»;
  • Сергей П.: «Праздники идут»;
  • Сергей С.: «Бабло гребут».

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