Стригут бабло: В Донецке проверяют рынок «Сокол»

В неподконтрольном украинским властям Донецке в микрорайоне Текстильщик на рынке «Сокол» сегодня, 21 ноября, и 20 ноября, проводились проверки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Рынок "Сокол" проверяют второй день. Проверяющих десятка два, продуктовый ряд наполовину закрыт. Комплексная проверка налоговой, пожарной и санстанции», – пишет автор поста.

Большинство местных жителей в соцсетях связывают проверки с наступающими праздниками: