На Луганщине будут судить руководителя предприятия, из-за нарушений которого погиб юноша

На Луганщине будут судить руководителя предприятия, из-за допущенных нарушений которого погиб работник. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры луганской области.

«Старобельской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении руководителя одного из предприятий района, из-за допущенных нарушений которого погиб подчиненный – 19-летний житель Старобельска», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в начале февраля 2018 года на предприятии по обработке древесины работник, не будучи обученным работе на производстве, залез в бункер для накопления древесной стружки и опилок, чтобы его очистить. Юношу засыпало отходами деревообрабатывающего производства, что привело к его гибели.

Как выяснилось, погибший парень официально не был трудоустроен на предприятии, а потому, соответственно, не проходил инструктаж по технике безопасности, но был допущен руководителем к выполнению работ с повышенной опасностью без соблюдения требований охраны труда.

Отмечается, что техническая экспертиза по охране труда подтвердила взаимосвязь между произошедшими событиями и последствиями. Таким образом, действия руководителя предприятия привели к гибели человека.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека) и ч. 1 ст. 172 (иное грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины. К последнему применена мера пресечения в виде личного обязательства», – сказано в сообщении.

Уточняется, что санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.