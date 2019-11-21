ДТЭК Донецкие электросети восстановил две высоковольтных линии на прифронтовой территории

ДТЭК Донецкие электросети за 5 часов восстановил работу двух высоковольтных линий 110 кВ в Торецком районе, обеспечивающих энергоснабжением насосную второго подъема КП «Компания "Вода Донбасса"». Полгода назад в результате минометного обстрела они были повреждены, и южная часть области в любой момент могла остаться без воды. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что специалисты Краматорского ВЭС ДТЭК Донецкие электросети восстановили работу высоковольтных линий «Северная-Майорская» и «Артем-Майорская» в районе поселка Шумы и насосной подстанции второго ввода Южнодонбасского водовода. Из-за боевых действий линии постоянно находятся под угрозой аварийных отключений, а часть жителей области рискует остаться без воды. Энергетики начали ремонт сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня).

«Бригада Краматорского ВЭС демонтировала оборванные во время обстрела провода, которые перекрыли участки рабочей линии, находящейся под напряжением. По этим линиям осуществляется электроснабжение подстанции "Майорская-110 кВ", обеспечивающей работу насосной второго подъема КП "Компания "Вода Донбасса"», – рассказали в пресс-службе.

С момента начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс. раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 тыс. – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, более 1600 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, более 1500 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.