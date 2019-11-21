Украина против России: В Гааге начались первые слушания «морского дела»

В Гааге сегодня утром, 21 ноября, начались первые процессуальные слушания арбитражного производства Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву в деле, сообщает «Укринформ».

Дело касается нарушения иммунитета трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Речь идет о процедурных слушаниях, поэтому они происходят в закрытом режиме. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Как пишет «DW», на этих слушаниях, которые продлятся два дня, будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности регламент Арбитражного трибунала, сообщили в пресс службе министерства иностранных дел Украины. В целом процесс может продолжаться не менее несколько лет.

Заместитель министра иностранных дел Украины Алена Зеркаль объясняет продолжение судебного спора следующим образом: «Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель – установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации». Позиция Киева заключается в том, что Конвенция ООН по морскому праву гарантирует военным кораблям абсолютный иммунитет, независимо от того, находились корабли в территориальных водах России, как это утверждает Москва, или в нейтральных водах.

Напомним, в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и 2 работников СБУ, которые находились на борту. Украинские военнопленные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.