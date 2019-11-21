«Динамо» строго наказали за расистские высказывания ультрас в адрес футболистов «Шахтера»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил санкции в отношении «Динамо» после расистского скандала в матче с «Шахтером», а также для удаленного в поединке «горняка» Тайсона. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

После рассмотрения событий, имевших место во время матча 14-го тура «Шахтер» – «Динамо», киевская команда проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020) и обязана внести обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн. Футболист ФК «Шахтер» Тайсон, удаленный с поля в том матче за то, что в ответ на оскорбления показал средний палец ультрас «Динамо», отстранен на одну игру и еще на две условно.

Такое же наказание в виде отстранения на один матч и два матча условно получил голкипер ФК «Карпаты» Олег Кудрик, который получил красную карточку после завершения матча 14-го тура с «Мариуполем».

Футболисты ФК «Александрия» Юрий Панькив и ФК «Колос» Евгений Морозко удалены с поля в матчах 14-го тура с «Олимпиком» и «Зарей», отстранены на один матч и еще на один матч условно. Главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран, который был удален с поля в матче против «Олимпика», отстранен на два матча и еще на один матч условно.