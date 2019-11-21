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В суде Бахмута закончили проверку информации о минировании

21.11.19 16:24
Фото: ГУ НП Донецкой области
Фото: ГУ НП Донецкой области

В Бахмуте (Донецкая обл.) информация о минировании Артемовского горрайонного суда не подтвердилась. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня, 21 ноября, в 11:00 на линию 102 поступило анонимное сообщение о минировании помещения государственного учреждения по улице Мира. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство полиции, работники ГСЧС, взрывотехническая и кинологическая службы ГУНП в Донецкой области», – говорится в сообщении.

«Из госучреждения были эвакуированы работники суда и посетители. Полицейские окружили прилегающую территорию. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками проверили помещения. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было. По состоянию на 14:00 горрайонный суд начал работу в штатном режиме», – сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Правоохранители также устанавливают личность лжеминера.

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