Горское и Золотое-1: Полиция провела отработку прифронтовых городов (Фото)

Правоохранители провели отработку прифронтовых населенных пунктов Горское и Золотое-1 (Луганская обл.). Об этом сегодня, 21 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, такие меры полиции были направлены на усиление безопасности граждан, профилактику правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращение незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ. В составе пеших и мобильных патрульных нарядов были задействованы более 100 правоохранителей.

«Полицейские проверяли транспортные средства, которые заезжали и выезжали из населенных пунктов, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором. В результате отработки было выявлено 20 административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы, задокументировано 3 факта незаконного оборота наркотических веществ», – сообщила Погукай.

«По окончании мероприятий руководство Главного управления Нацполиции в Луганской области вместе с руководителем оперативного штаба проверили несение службы в Золотом-4 и с. Катериновка, подвели итоги отработки и поблагодарили личный состав за достойную службу», – добавила она.