Ехала в Луганск: «МГБ ЛНР» пыталось завербовать украинскую чиновницу

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение украинской чиновницы в шпионаж для «МГБ ЛНР». Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, представители «МГБ ЛНР» задержали руководителя структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ «Станица Луганская», когда женщина по семейным делам пыталась попасть в неподконтрольный украинским властям Луганск.

«Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области. Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещение близких на оккупированной территории. Таким образом представители "МГБ" заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от кураторов женщина должна была получить по телефону», – говорится в сообщении.

«После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащая стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», – заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины также обращает внимание, что подобные случаи не редкость. Украинской спецслужбой выявляются многочисленные факты вербовки граждан разведывательными органами России и сторонниками «Л-ДНР».