Безопасность школ: Украина стала сотой страной, которая присоединилась к Декларации

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration) и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа. Соответствующее письмо с подтверждением участия Украины подписала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает сегодня, 21 ноября, пресс-служба Минобразования.

Письмо уже отправлено по официальным каналам в Министерство иностранных дел Норвегии. «Для Украины честь быть сотым государством, присоединившимся к Декларации о безопасности школ. Сейчас наша страна находится в очень сложной ситуации вооруженного конфликта. Это травмирует нас всех, однако, несмотря на это, одна из основных наших задач – обеспечить безопасность наших детей. Школа – это пространство доверия и роста. Дети нормально учатся только тогда, когда их не угнетает страх, особенно страх за свою жизнь. И в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы каждый украинский ребенок учился в безопасном, инклюзивной среде, что дает возможность раскрыться таланту каждого ученика», – отметила Анна Новосад.

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта. В странах, которые присоединились к Декларации раньше, уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации документа.

Важно заметить, что страны-подписанты Декларации – это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где имеет место вооруженная агрессия.

За четыре года с момента открытия Декларации во многих странах подписавших документ, произошли изменения относительно политики государства в отношении образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины.

Важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранению и тому подобное.