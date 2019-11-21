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В РФ арестовали военного, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины

21.11.19 17:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В России избрали меру пресечения военнослужащему, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили российские СМИ.

Как сообщили в Южном окружном военном суде, военнослужащего Вооруженных сил России поместили под арест на два месяца.

Соответствующее решение 21 ноября принял гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что российская ФСБ заявила о задержании российского военнослужащего, который якобы собирал информацию по заданию украинской военной разведки.

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