В РФ арестовали военного, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины

В России избрали меру пресечения военнослужащему, которого заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили российские СМИ.

Как сообщили в Южном окружном военном суде, военнослужащего Вооруженных сил России поместили под арест на два месяца.

Соответствующее решение 21 ноября принял гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что российская ФСБ заявила о задержании российского военнослужащего, который якобы собирал информацию по заданию украинской военной разведки.