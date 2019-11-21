В «ДНР» объявили о сверке персональных данных получателей соцпособий

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса специалистами «управлений труда и соцзащиты населения» будет осуществляться сверка персональных данных получателей социальных пособий. Об этом сегодня, 21 ноября, со ссылкой на «минсоцполитики ДНР» пишут местные интернет-ресурсы.

«В настоящее время специалистами управлений труда и социальной защиты населения городских, районных в городах, районных администраций ДНР проводится ежегодная инвентаризация личных дел получателей всех видов социальных пособий. В ходе инвентаризации специалистами будет осуществляться сверка персональных данных получателей социальных пособий», – сказано в сообщении.

В случае если персональные данные изменились (вступление в брак, изменение имени, фамилии, оформление нового паспортного документа, адрес регистрации или фактического места проживания, контактные телефоны и др.), в базу данных получателей социальных пособий будут вноситься уточненные актуальные данные.

В «министерстве» отметили, что проведение инвентаризации не повлияет на право выплаты всех видов социальных пособий.