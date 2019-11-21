Адвокат моряков рассказал, какое оружие не вернула с кораблями Россия Украине

Россия при передаче Украине захваченных в Керческом проливе военных кораблей не вернула огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе инцидента. Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, передает «Интерфакс-Украина».

«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллерийским установкам, а также радионавигационное оборудование. Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флеш-карты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», – сказал он.

Адвокат уточнил, что многие моряки жаловались, что им не вернули личные вещи, в частности, нательные кресты, цепочки, изъятые у них российскими пограничниками.

«Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия», – заявил Полозов.

Юрист отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Украине на ответственное хранение. «Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств», – пояснил адвокат.

В случае нарушений «ответственного хранения» Россия может заявить об этом в Международном трибунале ООН по морскому праву, отметил правозащитник. Он также сообщил, что вопрос вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.

«Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела», – прокомментировал адвокат.

Как сообщалось ранее, в ходе своего рабочего визита в Очаков 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский осмотрел корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива, и заявил, что они будут отремонтированы за три месяца.