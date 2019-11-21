Встреча в «нормандском формате» позволит выйти из замороженной ситуации на Донбассе, – глава ВРУ

Нормандская встреча позволит выйти из замороженного формата по Донбассу. Об этом заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает сегодня, 21 ноября, пресс-служба ВРУ.

По словам Разумкова, ключевой проблемой региона и Украины в целом является вооруженный конфликт. «Это проблема всего цивилизованного мира, который сегодня понимает, что фактически мы являемся форпостом», – отметил он.

Что касается стратегии возвращения неподконтрольных территорий глава ВРУ отметил, что нужно сначала вернуть людей. «Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого – должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, в информационной и экономической политике», – подчеркнул Разумков.

Глава парламента добавил, что на разработку законопроекта об особом статусе Донбасса времени не много.

«Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить. Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате "Минска", и в нормандском формате уже несколько лет», – заявил Разумков.