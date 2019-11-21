В Станично-Луганском районе приобрели школьный автобус за более чем 2 млн

На Луганщине, в Станично-Луганском районе, для детей Тепловского опорного учебного заведения приобрели школьный автобус. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщила пресс-служба райгосадминистрации.

«Отныне школьникам будет комфортнее и безопаснее добираться до учебного заведения, ведь новый автобус имеет больше мест (36 + 3 + 1) и благодаря этому он будет делать только два рейса, один утром и один после занятий, вместо четырех, которые делал устаревший автобус на 25 мест», – говорится в сообщении.

Стоимость автобуса составляет 2 млн 145 тыс грн, благодаря софинансированию школьный автобус был приобретен за средства местного и государственного бюджета.