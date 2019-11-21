Зеленскому передадут законопроекты о переходном правосудии на Донбассе

В Генеральной прокуратуре Украины в среду, 20 ноября, состоялось заседание рабочей группы по реинтеграции временно неподконтрольных украинским властям территорий, где обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки, который также является сопредседателем Комиссии по вопросам правовой реформы, наработанные законопроекты обобщают мировой опыт применения норм переходного правосудия для Украины.

В частности, были разработаны 2 инициативы, которые в кратчайшие сроки должны быть переданы на рассмотрение президенту Украины:

проект основ государственной политики в сфере защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта;

проект закона о социально-правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

«Фактически, это является "дорожной картой", которая применяется в мире для выхода из вооруженного конфликта, преодоления его последствий, для достижения мира, обеспечения не повторения конфликта, расследования тяжких преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта и обеспечения защиты прав человека», – заявил Рябошапка.

«Правосудие переходного периода – это тот механизм, который, как показывает международный опыт, может помочь справиться с задачей преодоления последствий конфликта, реинтеграции территорий и людей. Одним из его основных элементов является привлечение виновных к ответственности за совершение тяжких международных преступлений. Это и военные преступления, и преступления против человечности», – отметил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что с этой целью в структуре Генеральной прокуратуры создан Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в состав которого входит два управления по надзору и информационно-аналитической работе по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на неподконтрольной украинским властям территории АР Крым и г. Севастополя, а также в Донецкой и Луганской областях и в условиях вооруженного конфликта. Главной задачей этого департамента является наработка единой методики расследования таких преступлений.