Нужно было обелить: Телеведущий Пальчевский рассказал, за что ему должен деньги нардеп Герус

Нынешний народный депутат от «Слуги народа», глава энергетического комитета парламента Андрей Герус должен деньги украинскому телеведущему и политическому эксперту Андрею Пальчевскому. Об этом Пальчевский напомнил политику в эфире телеканала «112.Украина».

Он отметил, что его с Герусом связывает «своя история». «Напоминаю Герусу, что он мне денег должен. До такого, как Ляшко я, конечно, не дойду, но хотелось бы получить свои кровненькие», – сказал телеведущий, имея в виду драку лидера «Радикальной партии» с нардепом в VIP-зоне аэропорта Борисполь, которая произошла 6 ноября.

Ведущий рассказал о том, что они с нынешним нардепом вместе участвовали в телепроекте, которым руководил Герус, и сдали на него деньги. «Мы участвовали в телепроекте, когда-то, Герус им руководил. Сдали туда деньги. И как обычно бывает, где-то что-то "трали-вали", потом я подписал какие-то бумажки, потому что Герус должен был стать обеленным, честным, новым представителем власти и пообещал рассчитаться. Не рассчитался», – вспоминает Пальчевский.

Он обеспокоен тем, что теперь аналогичная его деньгам история может повториться уже в масштабе всей страны. «Я боюсь, что такое может случиться и на газовом фронте. Может, Ляшко опережающие удары наносит? Он оставил свои вилы в коридоре и голыми руками может доказать, как он любит собственный народ», – предположил Пальчевский.

Напомним, 18 ноября Олег Ляшко получил подозрение от прокуратуры по делу о драке с нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом. В рамках судебного заседания Ляшко заявил, что уголовное дело в отношении него было сфальсифицировано. По его словам, он лишь «отстаивал национальные интересы». Ляшко заявил, что Герус виновен в открытии импорта электроэнергии из РФ в Украину.