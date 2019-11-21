Глава Верховной Рады побывал на КПВВ на Донбассе

Председатель Верховной рады Украины ознакомился со службой пограничников на КПВВ «Гнутово» в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда в Facebook.

«С условиями, в которых граждане проходят контрольно-проверочные процедуры на КПВВ Дмитрий Разумков ознакомился лично. О пассажиропотоке, пропускной способности и других особенностях данного КПВВ, главной функции пограничников на пункте въезда-выезда – обеспечение безопасности составляющей – ему рассказал начальник Донецкого пограничного отряда полковник Анатолий Коцюрба», – говорится в сообщении.

«Чтобы не допустить перемещения через линию разграничения взрывоопасных предметов, оружия, боеприпасов и наркотических веществ – работают кинологи Донецкого пограничного отряда со служебным собаками – об их службе пограничники из состава Объединенных сил также рассказали председателю ВРУ», – рассказали в погранотряде.

Кроме этого, состоялось общение Дмитрия Разумкова с гражданами, пересекающими линию разграничения.

Также государственный деятель посетил палатку ГСЧС, убедившись, что здесь готовы обогреть каждого и предоставить убежище с начала работы КПВВ в случае необходимости.