Импорт электроэнергии из РФ оставит без работы украинских шахтеров и энергетиков, – профсоюз горняков Донбасса

Неограниченный импорт тока из России и Беларуси, который начался с 1 октября по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающие отрасли. Об этом говорится в обращении председателя независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ.

«Открытие неограниченного импорта электроэнергии из России и Беларуси уничтожает тепловую генерацию и будущее украинских шахтеров. Этот импорт грубо нарушает базовые принципы действия открытого рынка. Электроэнергия поступает в Украину в одностороннем порядке, только в нашу сторону. Потому что украинские производители электроэнергии не могут экспортировать свой товар в эти страны, для них эти рынки закрыты. Поэтому Россия и Беларусь нам электричество продают и зарабатывают, а мы им – нельзя, кормим их энергетиков вместо своих», – отмечается в обращении.

Кроме того, лидер профсоюза обращает внимание, что украинские производители электроэнергии не могут конкурировать с российскими из-за их более дешевой себестоимости производства тока. При таких условиях, по его мнению, отсутствие каких-либо ограничений объемов импорта приведет к вытеснению с рынка всех отечественных предприятий тепловой генерации.

«При этом совсем нет никаких квот, никаких лимитов, никаких ограничений импорта электроэнергии в страну. "Потолок" – это только технические возможности в 3 000 МВт (!). То есть эквивалент электроэнергии от всех теплоэлектростанций Украины. Таким образом этот неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, оно становится ненужным», – говорится в обращении.

В обращении отмечается, что рост импорта электроэнергии из РФ оставит без работы десятки тысяч украинских шахтеров, а также работников из смежных отраслей и призывает представителей власти принять решение об остановке импорта тока с РФ и Беларуси, а также отменить предельные цены на ток на рынке.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. И с 1 октября 2019 года после 4-летнего запрета началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не знал о том, что принятые изменения в законодательство, известные как «поправка Геруса», дали возможность восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар заявила, что «поправка Геруса», которая возобновила импорт электроэнергии из России, закрывает путь Украине к энергоинтеграции с ЕС, и оппозиция будет добиваться ее отмены.