В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня вечером, 21 ноября, ожидается спад уровня моря с достижением стихийной отметки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Объявлено штормовое предупреждение. «Внимание! Штормовое предупреждение! По данным Укргидрометцентра, 21 ноября, с 20-21 часов, в Мариуполе ожидается спад уровня моря с достижением стихийной отметки!», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории всей Донецкой области ожидается усиление ветра. «И будьте осторожны! В течение 21 ноября на территории Донецкой области ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с, на юге области 25-29 м / с», – отметили спасатели.