Угрожал взорвать торговый центр: В Славянске суд определил наказание «телефонному террористу»

В Славянске (Донецкая обл.) суд определил наказание для 15-летнего «телефонного террориста», который угрожал взорвать торговый центр. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Суд удовлетворил ходатайство Славянской местной прокуратуры о применении к 15-летнему местному жителю принудительных мер воспитательного характера за ложное сообщение о подготовке взрыва в общественном месте», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, 28 декабря 2018 года несовершеннолетний студент одного из техникумов позвонил с таксофона в полицию на линию «102» и сообщил о минировании торгового центра «Глобус», расположенного в Славянске. После этого, юноша из соседнего двора наблюдал за развитием событий: эвакуацией граждан и обследованием здания правоохранителями.

«За совершение общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки уголовного преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 259 УК Украины, то есть заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, который угрожает безопасности граждан, уничтожению или повреждению объектов собственности, парня передали под надзор законному представителю – бабушке, которая является его опекуном, и ограничили ему досуг сроком на 1 год», – сообщили в прокуратуре.