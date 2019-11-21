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Решения госуровня: Зеленский отреагировал на слова Коломойского о России

21.11.19 19:56

О международной политике Украины думать должен президент, правительство и общество, а не какой-либо бизнесмен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, комментируя заявления украинского бизнесмена Игоря Коломойского для издания The New York Times, сообщает «УНН».

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество – мы можем говорить об этом. Но это все же решения государственного уровня», – сказал Зеленский, комментируя заявления Коломойского изданию NYT относительно сближения с РФ.

Напомним, что украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

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