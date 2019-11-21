Спасатели в Донецкой области начали демонтаж блиндажей возле Петровского (Фото)

Продолжается проведение работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка (Волновахского района,Донецкой обл.). Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

В то же время с сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследована территория площадью 0,01 га, изъято и уничтожено установленным способом 3 единицы взрывоопасных предметов.

Продолжение работ запланировано на завтра, 22 ноября 2019 года.