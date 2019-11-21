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Россия позвала экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по сбитому MH17

21.11.19 20:53

Россия пригласила экспертов из Малайзии, чтобы они ознакомились с российскими данными по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 над временно неподконтрольной украинской власти территорией Донбасса. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает российское РИА Новости.

«Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для ССГ», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Российский министр выразил надежду, что это поможет малайзийским коллегам быть более информированными, «чем того хотели бы остальные участники следственной группы».

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