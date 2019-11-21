Премьер пообещал, что отопление из-за отмены предельных тарифов не подорожает

Отмена правительством предельных тарифов на отопление и горячую воду никоим образом не повлияет на стоимость коммунальных услуг. В этом заверил премьер Алексей Гончарук, сообщает «Ubr.ua».

«Насчет того, как это повлияет на тарифы. Никак не повлияет. Даже если бы мы его (постановление предыдущего Кабинета министров от 26 июня 2019 года, – ред.) не отменили, все равно это никак на тарифы не повлияло бы, поскольку это решение противозаконно, и отдельные представители местного самоуправления не собирались его выполнять и хотели его обжаловать в суде. Поэтому чисто физически провести отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было бы невозможно», – отметил он.