Дубилет намерен внедрить электронные доверенности

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах внедрить механизм электронных доверенностей. Об этом он сообщил сегодня, 21 ноября в Facebook.
«Мы планируем запустить для граждан крутейшую штуку – электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу. Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в Мессенжер, на флешке – не важно) со своим наложенной электронной подписью», – сообщил Дубилет.
Он также пояснил, зачем это нужно. «Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее, кому нужно, по почте или в Мессенжер! Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный! Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаи рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей. Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством», – считает министр.
«А теперь самое красивое. Для внедрения этого решения уже все есть! У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и подзаконах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся. Повторюсь, электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день», – пообещал Дубилет.