Дубилет намерен внедрить электронные доверенности

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах внедрить механизм электронных доверенностей. Об этом он сообщил сегодня, 21 ноября в Facebook.

« Мы планируем запустить для граждан крутейшую штуку – электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу. Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в Мессенжер, на флешке – не важно) со своим наложенной электронной подписью», – сообщил Дубилет.

Он также пояснил, зачем это нужно. « Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее, кому нужно, по почте или в Мессенжер! Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный! Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаи рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей. Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством», – считает министр.