Жителей Мариуполя будут штрафовать за перевозку детей без автокресел: Сколько стоят и есть ли спрос (Видео)

Отныне на дорогах Мариуполя, так же, как и всей Украины, действуют новые правила. Теперь за перевозку детей без автокресел будут штрафовать. Специалисты и жители города рассказали сколько стоят автокресла и есть ли на них спрос.

Как рассказала мариупольчанка Ольга Пересада, у нее двое детей, и оба с рождения ездят в автокресле. Сейчас младшему ребенку – Тимофею – три года, и в таком сиденье ему удобно.

А у 10-летней Анны рост почти 1,5 метра. Поэтому девочка пристегивается обычным ремнем безопасности, однако считает, что спецсидение – необходимо. «Чтобы детям было безопасней ездить в машинах. Когда я стала взрослой, я уже начала садится в машину без детского креслица», – говорит Аня.

По словам Ольги, автокресло досталось еще от младшей сестры. «Сначала это была такая люлька специальная для младенца, потом уже кресло для более старшего ребенка. Моей старшей девочке уже 10 лет. То есть, она с рождения ездила в автокресле и теперь в том же автокресле ездит младший», – рассказывает Ольга.

Если же специального сиденья нет – его можно купить в магазине. Есть автокресла от самого рождения до 12 лет. Стоят от 1 700 грн до 12 тыс. грн. Как уверяют продавцы, самые лучшие – немецкие.

«Есть кресла универсальные, есть кресла именно под определенную категорию. То есть – для маленьких детей от рождения до года. Либо это кресло будет для веса от 9 кг до 18 кг, либо это уже кресло будет для деток постарше, от 15 до 36 кг. Каждое кресло будет соответствовать определенному роста ребенка и весу», – пояснил продавец-консультант Артем Каманец.

Детское автокресло фиксируется к сидению автомобиля ремнями безопасности или на специальную систему крепления изофит. Еще есть сидения бустеры.

Бустеры бывают двух видов. Есть более бюджетные. То есть, эти бустеры будут фиксироваться только на ремень. Они служат для того, чтоб ребенок сидел в автомобиле выше и ремни не терли ребенка по шее. Такие сиденья продавцы рекомендуют детям от 22 кг. Цена на бустеры – от 400 до 2 тыс. гр.

Так, водитель Сергей Черноусов выбирал автокресла для внуков, которых у него четверо. «Мы хотим для более взрослых взять бустеры. Они где-то 2 100 – 2 200 грн стоят. А для меньшего возраста, лучше конечно кресла, потому что бустер не подойдет. Самое страшное, что этот, в принципе, дешевый вариант, с точки зрения экономии для всех, но он практически не спасает», – говорит Сергей.

По словам правоохранителей, со средствами безопасности должны ездить дети до 12 лет или ростом меньше 145 см. Иначе – штраф. За первое нарушение – 510 грн. За второе – 550 грн.

«За последний год в Украине произошло около 4 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием где пострадали дети и 149 детей погибло. Это на вчерашний день, 20 ноября, сегодня возможно уже и больше. Проблема, действительно очень серьезная», – комментирует пресс-секретарь патрульной полиции Донецкой области Ольга Артюхова.

Наказание за такое правонарушение будет побуждать родителей серьезнее относиться к безопасности детей, считают правоохранители. Закон уже вступил в силу, однако в Мариуполе пока еще никого не оштрафовали.

Источник: ТК «Сигма»