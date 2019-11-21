С января украинцам предложат страховую цену на газ

Кабинет Министров намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет « 24.tv.ua».

« Есть важный фактор, над которым работает Кабмин, с 1 января людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ 1 квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона», – сказал он.

Также министр предположил, что в декабре цена на газ снова увеличится.

Оржель отметил, что при предложении страховой цены у любого потребителя будет возможность отказаться от нее.