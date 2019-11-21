Северодонецк: Злоумышленник проведет 4 года в тюрьме за ограбление женщины с ребенком

В Северодонецке (Луганская обл.) суд приговорил местного жителя к 4 годам тюрьмы за ограбление женщины с ребенком. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Северодонецкой местной прокуратурой поддержано в суде публичное обвинение в уголовном производстве и доказана вина 35-летнего местного жителя в открытом похищении чужого имущества, совершенном повторно (ч. 2 ст. 186 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Так, согласно данным следствия, в марте этого года в одном из жилых кварталов Северодонецка, вечером, ранее неоднократно судимый мужчина увидел женщину с ребенком, проходивших неподалеку. Злоумышленник подошел ближе к женщине и, находясь у нее за спиной, выхватил из рук сумку, в которой был кошелек с деньгами, а также, мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области грабитель признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Однако, по данным прокуратуры, приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование, который составляет 30 дней с момента объявления приговора.