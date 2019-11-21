Украина подала апелляцию по делу нацгвардейца Маркива

Украина 20 ноября подало апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facrbook.

Она сообщила, что рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

« Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права», – отметила Мендель.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.