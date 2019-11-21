Бог комитета: Нардеп Скороход рассказала, как их принуждали голосовать в энергетическом комитете Рады (Видео)

Членам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетике присылали сообщения о том, как и по какому решению нужно голосовать. Об этом сегодня, 21 ноября, в эфире телеканала «ZIK» заявила экс-член фракции «Слуга народа», член данного комитета Анна Скороход.

Как отметили ведущие эфира, Комитет ВР по вопросам энергетики запомнился скандалом, в частности, с принятием решения о возобновлении импорта в Украину электроэнергии из России.

«Что касается экспорта из России – это была поправка [главы энергетического комитета парламента] Андрея Геруса, которую он лично попросил поддержать. Но даже с первого раза [в Комитете] она не прошла, а только со второго раза – за полчаса до заседания Верховной Рады», – сказала Скороход.

Она также дала оценку Герусу, как руководителю парламентского комитета: «Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на Комитете голосовать».

Напомним, что 13 ноября на заседании Верховной Рады Анна Скороход проголосовала против открытия рынка земли, тем самым не поддержав общую точку зрения фракции «Слуга народа». На следующий день она заявила, что ее супруга Алексея Алякина задержали правоохранительные органы. По словам народного депутата, это произошло из-за ее голосования по рынку земли.

Позднее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что мужем Скороход займутся правоохранители за угрозы депутатам Комитета ВР по энергетике, а ее саму могут исключить из фракции.

15 ноября из фракции «Слуга народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

После исключения из фракции Скороход является внефракционным народным депутатом.