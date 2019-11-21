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В Мариуполе патрульные просят водителей не выезжать без надобности

21.11.19 23:55

В Мариуполе (Донецкая обл.) в связи с аварийным отключением света в Центральном районе патрульная полиция обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок при возможности. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Вниманию мариупольцев! ️По возможности воздержитесь от поездок. В связи с аварийным отключением света в Центральном районе, призываем водителей быть внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, по возможности воздержитесь от направления в сторону Театральной площади, 1000 мелочей по проспекту Мира, по улице Куинджи, Митрополитская, Николаевской. Выполняйте требования регулировщиков!», – говорится в сообщении ️.

В полиции также призвали к бдительности пешеходов. «Уважаемые пешеходы, не выходите на проезжую часть, не убедившись, что вас увидели водители и полностью остановились. Если вы в темной одежде – подсветите себя фонариком или экраном мобильного телефона. Помните, в темной одежде вас не видно», – уточнили патрульные.

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