В Мариуполе патрульные просят водителей не выезжать без надобности

В Мариуполе (Донецкая обл.) в связи с аварийным отключением света в Центральном районе патрульная полиция обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок при возможности. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Вниманию мариупольцев! ️По возможности воздержитесь от поездок. В связи с аварийным отключением света в Центральном районе, призываем водителей быть внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, по возможности воздержитесь от направления в сторону Театральной площади, 1000 мелочей по проспекту Мира, по улице Куинджи, Митрополитская, Николаевской. Выполняйте требования регулировщиков!», – говорится в сообщении ️.

В полиции также призвали к бдительности пешеходов. «Уважаемые пешеходы, не выходите на проезжую часть, не убедившись, что вас увидели водители и полностью остановились. Если вы в темной одежде – подсветите себя фонариком или экраном мобильного телефона. Помните, в темной одежде вас не видно», – уточнили патрульные.